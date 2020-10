manga – ALICE IN HEARTLAND ANNIVERSARY: LA TORRE DELL’OROLOGIO (Anniversary no Kuni no Alice: Tokeiya) – di Quin Rose, Mamenosuke Fujimaru

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Anniversary no Kuni no Alice – Tokeiya – (アニバーサリーの国のアリス~時計屋~)

Titolo internazionale: Alice in Heartland Anniversary

Autori: Quin Rose (storia, è la casa sviluppatrice del videogame da cui poi è stato tratto questo fumetto) e Mamenosuke Fujimaru (disegni)

Genere: avventura, fantasy, reverse-harem, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Tratto: Il manga è inspirato da un videogioco (visual novel) della Quin Rose; a sua volta influenzato dal famoso libro “Alice nel Paese delle Meraviglie” scritto da Lewis Carroll.

Inoltre è uno spinoff del manga “Alice in Heartland” anche se la disegnatrice è diversa

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Alice in Heartland Anniversary – La torre dell’orologio

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP

edizione un po’ più grande del solito, con sovracopertina e prime pagine a colori, a 7,00 €

Traduzione: Gennaro Cutillo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico, spinoff di “Alice in Heartland”. Il videogioco omonimo vede vari finali, in cui Alice può scegliere un diverso ragazzo; e i vari spinoff del manga si concentrano sulle coppie possibili. Questo volume si concentra sulla coppia Julius e Alice.

In coda, una storia extra del manga “Crimson Empire”.

OPERE RELATIVE

Manga

– Alice in Heartland – manga principale

– Alice in Heartland – My Fanatic Rabbit

– Alice in Heartland Love Fables – Toy Box

– Alice in Cloverland: la trappola del bianconiglio

– Alice in the Country of Clover

– Alice in Heartland Anniversary

– Alice in Jokerland

Anime

– Alice in the Country of Hearts: Wonderful Wonder World (“Heart no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World”) – film d’animazione

Visual Novel

– Heart no Kuni no Alice – opera capostipite

– Clover no Kuni no Alice

