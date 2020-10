manga – LA LEGGE DI UEKI (Ueki no Housoku) – di Tsubasa Fukuchi

A cura di Kaito

SCHEDA

Titolo originale: Ueki no Housoku – (うえきの法則)

Titolo internazionale: The Law of Ueki

Autore: Tsubasa Fukuchi

Genere: avventura, azione, soprannaturale, ecologia

Target: shounen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: La legge di Ueki

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,20 €

Volumi: 16 (concluso)

TRAMA

Il professore di scuola media Kobayashi è stato scelto per uno speciale torneo, che vedrà cento persone gareggiare per diventare una divinità. Ma ha bisogno di un assistente che combatta al suo posto, e sceglie così il suo studente Kosuke Ueki, a cui dona un potere particolare… quello di trasformare la spazzatura in alberi!

Potrebbe sembrare una particolarità davvero poco utile in combattimento, ma non sarà così…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Ueki no Housoku Plus – sequel

Anime

– Ueki no Housoku – serie tv

RECENSIONI