manga – ALICE IN HEARTLAND: LOVE FABLES – TOY BOX (Renai Otogibanashi: Toy Box) – di Quin Rose, Mamenosuke Fujimaru

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Renai Otogibanashi: Toy Box – (恋愛おとぎ話~Toy Boy)

Titolo internazionale: Alice in Heartland: Love Fables – Toy Box

Autori: Quin Rose (storia, è la casa sviluppatrice del videogame da cui poi è stato tratto questo fumetto) e Mamenosuke Fujimaru (disegni)

Genere: avventura, fantasy, reverse-harem, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Tratto: Il manga è inspirato da un videogioco (visual novel) della Quin Rose; a sua volta influenzato dal famoso libro “Alice nel Paese delle Meraviglie” scritto da Lewis Carroll.

Inoltre è uno spinoff del manga “Alice in Heartland” anche se la disegnatrice è diversa

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Alice in Heartland: Love Fables – Toy Box

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP

edizione un po’ più grande del solito, con sovracopertina e prime pagine a colori, a 7,00 €

Traduzione: Gennaro Cutillo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico composto da varie storie autoconclusive, della durata di un capitolo ciascuna. Le storie sono divise in gruppi di 4.

Il primo fan parte di “Arabians Lost”, storia con personaggi nuovi.

Il secondo gruppo e il terzo sono extra/spinoff di “Alice in Heartland” e dell’omonimo videogioco.

L’ultimo presenta “Crimson Empire”, storia nuova.

OPERE RELATIVE

Manga

– Alice in Heartland – manga principale

– Alice in Heartland – My Fanatic Rabbit

– Alice in Heartland Anniversary – La torre dell’orologio

– Alice in Cloverland: la trappola del bianconiglio

– Alice in the Country of Clover

– Alice in Heartland Anniversary

– Alice in Jokerland

Anime

– Alice in the Country of Hearts: Wonderful Wonder World (“Heart no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World”) – film d’animazione

Visual Novel

– Heart no Kuni no Alice – opera capostipite

– Clover no Kuni no Alice

