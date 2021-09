anime – ODA NOBUNA NO YABOU (The Ambition of Oda Nobuna) – di Yuuji Kumazawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Oda Nobuna no Yabou – (織田信奈の野望)

Titolo internazionale: The Ambition of Oda Nobuna

Genere: serie tv – azione, harem, sentimentale, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2012

Episodi: 12 (concluso)

Tratto: da una serie di Light Novel

Director: Yuuji Kumazawa

Series Composition: Masashi Suzuki

Script: Masashi Suzuki

Character design: Yuka Takashina

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Madhouse, Studio Gokumi

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Link” by Aimi

Ending

“Hikari” by Makino Mizuta

TRAMA

Lo studente delle superiori Sagara Yoshiharu si ritrova indietro nel tempo, durante l’epoca Sengoku. Appena arrivato rischia di essere ucciso in un campo di battaglia, ma viene soccorso da Toyotomi Hideyoshi, famoso generale e politico, ma che in questa realtà muore proprio salvandolo, cambiando così la storia.

Oda Nobunaga, il famoso Daimyo, è ora un’eccezionale e giovane bellissima ragazza di nome Oda Nobuna, e anche la maggior parte dei signori della guerra storici del Giappone sono delle donne.

Sagara Yoshiharu decise di sostituire Toyotomi Hideyoshi e di servire Oda Nobuna con il nome “Saru”, per aiutarla ad unificare il Giappone.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kanae Itou – Oda Nobuna

Takuya Eguchi – Yoshiharu Sagara

Emiri Katō – Oda Nobukatsu

Hitomi Nabatame – Shibata Katsuie

Kiyoyuki Yanada – Saitō Yoshitatsu

Mamiko Noto – Imagawa Yoshimoto

Masumi Asano – Matsunaga Danjo Hisahide

Misato Fukuen – Maeda Inuchiyo

Mitsuki Saiga – Asai Nagamasa

Mugihito – Saitō Dōsan

Natsuki Kitakata – Nene

Rei Matsuzaki – Niwa Nagahide

Rina Satou – Luis Frois

Rumi Okubo – Botenmaru

Ryohei Kimura – Asakura Yoshikage

Sayuri Yahagi – Akechi Mitsuhide

Sumire Morohoshi – Himiko

Suzuko Mimori – Matsudaira Motoyasu

Takahiro Sakurai – Hattori Hanzō

Tomoko Kaneda – Hachisuka Goemon

Yui Ogura – Takenaka Hanbee

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Oda Nobuna no Yabou – opera capostipite

Manga

– Oda Nobuna no Yabou

RECENSIONI