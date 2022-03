manga – KABUKI-CHO BAD TRIP – di Eiji Nagisa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kabukichou Bad Trip – (歌舞伎町バッドトリップ)

Titolo internazionale: Kabuki-cho Bad Trip

Autrice: Eiji Nagisa

Genere: sentimentale, erotico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Libre

Rivista: Byō de Wakaru BL

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Kabuki-cho Bad Trip

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Francesco Alfonsetti

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Toru, in arte “Mizuki”, è diventato l’host più famoso di Kabuki-cho sia per la sua bellezza, sia per la capacità di leggere nel pensiero, così riesce sempre a dire alle clienti quello che vogliono sentirsi dire.

Il suo pseudonimo deriva da un modello maschile di cui è segretamente fan, Mizuki Hikawa.

Un giorno incontra proprio il suo idolo e, nonostante l’imbarazzo, riesce a parlarci e anche ad uscirci. Ma, quando per sbaglio gli legge nel pensiero, scopre che il ragazzo è un amante del bdsm!

