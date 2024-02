manga – MONOPHOBIA – di Saki Okuse, Seigo Tokiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Teizokurei Monophobia – (低俗霊MONOPHOBIA)

Titolo internazionale: Ghost Talker’s Monophobia – Vulgar Spirit Monophobia

Autore: Saki Okuse (storia) Seigo Tokiya (disegni)

Genere: horror, mistero, scolastico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2011

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Young Ace

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Monophobia

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP

edizione a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Maito e Maika sono due gemelli che condividono tutto… anche il corpo. Infatti Maito non è mai nato: morto quando era ancora nel grembo materno, la sua mente si è trasferita nella sorella. Così, a giorni alterni, i due manovrano il corpo, mentre in sogno si incontrano e parlano. Inoltre sono anche in grado di vedere i fantasmi.

Della situazione si accorge però Kanbana, il dottore scolastico con un passato di negromante alle spalle, che li convince ad aiutare un fantasma che si trova lì a scuola…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Seigo Tokiya presenti sul sito:

Crimezone manga

Atre opere di Saki Okuse presenti sul sito:

Flowers manga

Daydream manga

RECENSIONI