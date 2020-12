manga – LIQUOR & CIGARETTE – di Ranmaru Zariya

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Liquor & Cigarette – (コヨーテ)

Titolo internazionale: Liquor & Cigarette

Autrice: Ranmaru Zariya

Genere: commedia, sentimentale, erotico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Lynx

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Liquor & Cigarette

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 6,90 €

Traduzione: Ilaria Melvi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

In un paesino di qualche stato latino, vivono Teo e Camillo, amici da sempre. Hanno rispettivamente un negozio di alcolici e una tabaccheria, che si trovano uno di fronte l’altro.

Teo si è però accorto da tempo che Camillo lo fissa in modo strano, con uno sguardo più che da innamorato che da amico; ma ha sempre cercato di ignorare la cosa, perchè confuso sui suoi sentimenti.

Finchè una sera Camillo si dichiara, ma dice a Teo di prendere tutto il tempo che desidera per rispondergli…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Ranmaru Zariya presenti sul sito:

Coyote manga

RECENSIONI