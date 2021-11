manga – GREAT PRETENDER – di Daichi Marui

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Great Pretender – (グレートプリテンダー)

Traduzione letterale: il titolo fa riferimento a una famosa canzone di Freddie Mercury

Titolo internazionale: Great Pretender

Autore: Daichi Marui (su storia originale di Ryota Kosawa)

Genere: avventura, commedia, mistero, crimine

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: MAGCOMI

Tratto: dalla serie tv, anime, “Great Pretender”

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Makoto e Kudo sono due truffatori che hanno fatto l’errore di sopravvalutarsi, sfidando le persone sbagliate, che fanno parte della mafia…

