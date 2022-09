manga – HIROSHIMA: NEL PAESE DEI FIORI DI CILIEGIO (Yunagi no Machi Sakura no Kuni) – di Fumiyo Kono

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yunagi no Machi Sakura no Kuni – (夕凪の街 桜の国)

Titolo internazionale: Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms

Autrice: Fumiyo Kono

Genere: drammatico, storico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Hiroshima – Nel paese dei fiori di ciliegio

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Kappalab

edizione a 10,00 €

Traduzione: Hideki Watanabe

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

1955. Sono passati dieci anni dal quel maledetto 6 Agosto 1945, quando una bomba atomica venne sganciata sopra Hiroshima, uccidendone gran parte degli abitanti.

Minami Hirano vive con la madre Fujimi in una baraccopoli alla periferia di quello che rimane della città, nella speranza di racimolare abbastanza soldi per permettersi un viaggio dal fratello minore, Asahi, che si trova da tempo a Mito dagli zii.

Nonostante sia difficile pensare ad un futuro migliore, Minami riesce ad innamorarsi; ma…

