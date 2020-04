anime – KING OF THORN (Ibara no Ou) – di Kazuyoshi Katayama

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ibara no Ou – King of Thorn – (いばらの王)

Traduzione letterale: Il Re dei Rovi

Titolo internazionale: King of Thorn

Genere: film d’animazione – drammatico, azione, fantascienza, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (presenza di un po’ di violenza)

Durata: 1 ora ae 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2009

Tratto: dal manga “King of Thorn” di Yuji Iwahara

Director: Kazuyoshi Katayama

Script: Hiroshi Yamaguchi, Kazuyoshi Katayama

Character design: Hidenori Matsubara

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: King of Thorn

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Kaze

Sigle:

Ending

“EDGE OF THIS WORLD” by MISIA

Trailer



TRAMA

In un prossimo futuro, il mondo è invaso da un terribile virus chiamato “Medusa”, che uccide le persone pietrificandole, non esiste una cura e chi la contrae al 100% muore. Per questo motivo, la grossa società farmaceutica Venus Gate decide di ibernare 160 persone in un antico castello inglese, dove un avanzato sistema chiamato “Alice” li terrà in animazione sospesa fino a quando non verrà trovata una cura per la malattia.

Tempo dopo i ragazzi vengono bruscamente risvegliati, ma scoprono che nel frattempo il castello è stato invaso da una coltre di rovi, nei quali hanno trovato rifugio dei mostri violenti.

I sopravvissuti devono trovare una via di fuga, non farsi uccidere dai mostri, e capire com’è ora il mondo all’esterno…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Emanuela Pacotto – Kasumi Ishiki

Gianluca Iacono – Marco Owen

Gea Riva – Shizuko Ishiki

Angela Ricciardi – Katherine Turner

Loretta Di Pisa – Alice

Patrizia Scianca – Tim

Natale Ciravolo – Ivan Coral Vega

RECENSIONI