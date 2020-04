anime – MAQUIA – di Mari Okada

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou – (さよならの朝に約束の花をかざろう)

Titolo internazionale: Maquia: When the Promised Flower Blooms – SayoAsa – Let’s Decorate the Promised Flowers in the Morning of Farewells

Genere: film d’animazione – drammatico, fantasy, tragedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 115 minuti

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2018

Tratto: storia originale

Director: Mari Okada

Series Composition: Mari Okada

Character design: Yuriko Ishii

Music: Kenji Kawai

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Maquia – Decoriamo la mattina dell’addio con i fiori promessi

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: sulla tv online Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: Koch Media, che ha pubblicato il film in 2 edizioni diverse. Una “Limited Edition” con Dvd o Bluray; e una “Ultralimited Edition” con un Box che ha all’interno 2 Blu-Ray Disc, 3 cards, e un libro.

Sigle:

Ending

“Viātor” by rionos

TRAMA

Maquia fa parte della tribù di Iorph i cui membri, una volta raggiunta l’adolescenza, non invecchiano più; e vivono per secoli. La popolazione si tiene lontana dagli esseri umani normali, isolata dal mondo in pacifici villaggi.

Ma un giorno i loro territori vengono invasi dai cavalieri del regno di Marzate, che violentemente mettono tutto a ferro e fuoco, e rapiscono la ragazza più bella degli Iorph, per farla sposare con il loro principe, e dare così il via ad una nuova stirpe semi-immortale.

Maquia riesce a fuggire, e in un bosco si imbatte in un neonato solo, dopo la morte dei genitori per mano di briganti. Decide di tenerlo con sè, e di iniziare una nuova vita.

Ma il bambino, che lei ha chiamato Ariel, è un umano normale, e presto si mette a crescere, destinato a superare la madre adottiva, e a morire prima di lei…

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Connie Bismuto

Traduzione e adattamento: Riccardo Bambini

Sara Labidi – Maquia

Mirko Cannella – Ariel adulto

Alberto Vannini – Ariel adolescente

Elisa Carzedda – Ariel bambino

Alessio Cigliano – Barrow

Chiara Oliviero – Dita

Francesca Fiorentini – Mido

Francesco De Francesco – Izor

Luca Mannocci – Krim

Lucrezia Roma – Medmel

Marco Vivio – Lang

Margherita De Risi – Leilia

Valentina Favazza – Racine

Alberto Franco – Principe Hazel

Carmen Iovine – Milia

Dario De Rosa – Ministro

Francesco Sechi – Darel

Giampiero Luciani- Riko

