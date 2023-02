manga – FINDER SERIES – di Ayano Yamane

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Finder Series – (ファインダーの標的)

ogni volume della serie di Finder ha un titolo diverso

Titolo internazionale: Finder Series – You’re my Love Prize in Viewfinder

Autrice: Ayano Yamane

Genere: azione, drammatico, criminalità, sentimentale

Target: yaoi

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001 – in corso

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Finder Series

Pubblicazione in Italia:

– prima edizione dal 2005 della Kappa Edizioni, interrotta

– seconda edizione dal 2021 della Magic Press, edizione con sovracopertina a 6,90 €, in corso

Traduzione (edizione Magic Press): Valentina Spitale

Volumi (edizione Magic Press): 11 (in corso). Nome dei volumi:

1- Finder. Bersaglio nel mirino

2- Finder. Gabbia nel mirino

3- Finder. Ala nel mirino

4- Finder. Prigioniero nel mirino

5- Finder. Verità nel mirino

6- Finder. Passione nel mirino

7- Finder. Desiderio nel mirino

8- Finder. Promessa segreta nel mirino

9- Finder. Batticuore nel mirino

10- Finder. Luna di miele nel mirino

11- Finder. Limite estremo nel mirino

TRAMA

Akihito Takaba è un fotografo freelance in cerca di scoop, che rimane invischiato in una faccenda molto più grande di lui.

Infatti immortala alcuni politici in una situazione decisamente compromettente ma, scoperto, viene rapito dall’affascinante boss Ryuichi Asami. Nonostante la difficile situazione, i due si scoprono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altro, una passione pericolosa.

