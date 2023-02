manga – RAINBOW – di George Abe, Masasumi Kakizaki

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: RAINBOW: Nisha Rokubou no Shichinin – (RAINBOW 二舎六房の七人)

Titolo internazionale: Rainbow

Autori: Storia di George Abe, Disegni Masasumi Kakizaki

Genere: drammatico, psicologico, slice of life, storico

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (violenza, sia corporale che psicologica)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002 – 2010

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 22 (concluso)

Titolo in Italia: Rainbow

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2015

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 4,50 €

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 22 (concluso)

TRAMA

Secondo dopoguerra in Giappone (anni ’50): in un riformatorio si conoscono sette ragazzi (come i colori dell’arcobaleno) che si trovano a condividere la cella. Sono Joe, Mario, Suppon, Baremoto, Heitai, Kyabetsu e Rokurota. Attorno a loro la situazione è terribile, la nazione è povera e piena di violenza, e anche nel carcere minorile non si contano i soprusi sia tra i detenuti, sia da parte dei carcerieri.

In questo inferno i sette però formano una solida amicizia, che gli aiuterà nei momenti difficili che vivranno anche una volta usciti dal carcere. Infatti il manga prende in esame diversi anni della vita dei ragazzi.

