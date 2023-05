anime – PRIMA DOLL – di Tensho

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Prima Doll – (プリマドール)

Titolo internazionale: Prima Doll

Genere: serie tv – fantascienza, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da luglio 2022 a settembre 2022

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 00:30 (JST)

Tratto: storia originale.

Director: Tensho

Series Composition: KAI, Toya Okano

Script: KAI, Toya Okano

Character design: Akane Yano

Studios: Bibury Animation Studios

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Tin Toy Melody” by Chat Noir

Ending

1: “Usuhanazakura” by Haizakura CV Azumi Waki (ep 1)

2: “Matsuyoizuki” by Gekka CV Miyu Tomita (ep 2)

3: “Hoshishirube” by Houkiboshi CV Yuki Nakashima (ep 3)

4: “Tsugihagi” by Karasuba CV Tomori Kusunoki (ep 4)

5: “Ame no Mayoi Neko” by Haizakura CV Azumi Waki, Retzel CV Akari Kitō (ep 5)

6: “Yumesaki Hare Butai” by Chat Noir—Azumi Waki, Tomori Kusunoki, Miyu Tomita, Yuki Nakashima, Akari Kitō (ep 6)

7: “Soukatou” by Chat Noir—Azumi Waki, Tomori Kusunoki, Miyu Tomita, Yuki Nakashima, Akari Kitō (eps 7-11)

Trailer



TRAMA

Nel quinto rione della Capitale Imperiale si trova il Cafe Kuronekotei (“Gatto Nero”), che ha lo staff formato da sole bambole meccaniche, con l’aspetto di ragazze. Questi automi non sono sempre stati pensati per servire bevande calde e intrattenere i clienti: solo pochi anni prima erano macchine offensive usate per la guerra, ma finito il conflitto sono state resettate: e ora per loro è iniziata una nuova esistenza.

DOPPIATORI

Akari Kito – Retzel

Azumi Waki – Haizakura

Miyu Tomita – Gekka

Tomori Kusunoki – Karasuba

Yuki Nakashima – Hо̄kiboshi

