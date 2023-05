anime – ZOMBIE LAND SAGA – di Munehisa Sakai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Zombie Land Saga – (ゾンビランドサガ)

Titolo internazionale: Zombie Land Saga

Genere: serie tv – commedia, horror, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 15 anni)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2018

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale (in contemporanea è stato pubblicato anche un manga)

Director: Munehisa Sakai

Series Composition: Shigeru Murakoshi

Script: Shigeru Murakoshi (8 episodes) Takuya Masumoto (eps 3, 5, 9-10)

Character design: Kasumi Fukagawa

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: MAPPA

Titolo in Italia: ZombieLand Saga

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Adabana Necormancy” by Asami Tano, Kaede Hondo, Maki Kawase, Minami Tanaka, Rika Kinugawa, & Risa Taneda

Ending

1: “Hikari e” by Asami Tano, Kaede Hondo, Maki Kawase, Minami Tanaka, Rika Kinugawa, & Risa Taneda

2: “Mezame RETURNER” by FranChouChou (ep 7)

3: “To My Dearest” by FranChouChou (ep 8)

4: “Tokkō DANCE” by FranChouChou (ep 9)

5: “FLAG o Hatamekasero” by FranChouChou (ep 12)

Trailer



TRAMA

Sakura è una ragazzina che vuole diventare una idol, ma la sua vita finisce quando viene investita da un camion andando a scuola. Si risveglia però in un maniero spettrale pieno di ragazze zombie… e lei è diventata una di loro!

Un manager di nome Tatsumi Kotaru annuncia che le ha riunite per diventare un gruppo idol, che salverà la Prefettura di Saga. Senza abilità, senza addestramento, e con la maggior parte del gruppo si comporta come zombie senza cervello, sarà un’impresa molto difficile! Ha così inizio la “carriera” del gruppo Franchouchou e del Zombie Land Saga Project.

DOPPIATORI

Kaede Hondo – Sakura Minamoto

Asami Tano – Saki Nikaido

Kotono Mitsuishi – Tae Yamada

Maki Kawase – Junko Konno

Minami Tanaka – Lily Hoshikawa

Rika Kinugawa – Yūgiri

Risa Taneda – Ai Mizuno

OPERE RELATIVE

Manga

– Zombie Land Saga

Anime

– Zombieland Saga Revenge – serie tv, sequel

Altre opere di Munehisa Sakai presenti sul sito:

