anime – SING “YESTERDAY” FOR ME – di Yoshiyuki Fujiwara

SCHEDA

Titolo originale: Yesterday wo Utatte – (イエスタデイをうたって)

Titolo internazionale: Sing “Yesterday” for Me

Genere: serie tv – drammatico, sentimentale, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2020

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Sing “Yesterday” for Me” di Kei Toume.

Director: Yoshiyuki Fujiwara

Series Composition: Yoshiyuki Fujiwara

Script: Jin Tanaka (6 episodes) Yoshiyuki Fujiwara (6 episodes)

Character design: Junichiro Taniguchi

Music: agehasprings, Kenji Tamai, Takaaki Kondo

Studios: Love Polygon

Titolo in Italia: Sing “Yesterday” for Me

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Ending

1: “Kago no Naka ni Tori” by yourness (eps 1-6)

2: “Aoibashi” by Sayuri (eps 7-9)

3: “Yesterday wo Utatte” by agehasprings feat. TaNaBaTa (eps 10-11)

(assente la sigla iniziale)

TRAMA

Rikuo Uozumi si laureto da poco, ma non ha aspirazioni o desideri particolari, e lavora senza troppa voglia in un minimarket. Ha una passione per la fotografia, ma non ha il coraggio di far del suo hobby un lavoro remunerativo a causa delle sue incertezze.

La sua vita viene scossa da due ragazze: Shinako, la sua prima cotta che torna in città per fare l’insegnante di scuola superiore; e Haru, una ragazza misteriosa accompagnata da un corvo, e che afferma di conoscerlo già.

“Una storia di vita quotidiana che al 49% guarda al passato e al 51% al futuro”

DOPPIATORI

Chikahiro Kobayashi – Rikuo Uozumi

Kana Hanazawa – Shinako Morinome

Yume Miyamoto – Haru Nonaka

OPERE RELATIVE

Manga

– Sing “Yesterday” for Me

– Sing “Yesterday” for Me: Afterword

RECENSIONI