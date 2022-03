light novel – VIVY PROTOTYPE – di Tappei Nagatsuki, Eiji Umehara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Vivy Prototype

Autori: Tappei Nagatsuki e Eiji Umehara (storia), Loundraw (disegni)

Genere: light novel – fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Magcomi

Tratto: adattamento della serie anime “Vivy: Fluorite Eye’s Song“.

Volumi: 3 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: annunciato in lingua inglese dalla casa editrice Seven Seas Entertainment.

TRAMA

Nierland è il più grande parco tematico del Giappone. Qui l’intelligenza artificiale Diva (alias Vivy), con la sua voce melodiosa attira un sacco di persone. Un giorno però, un’altra IA di nome Matsumoto che dice di venire da un futuro lontano 100 anni, vuole chiederle il suo aiuto per sventare una terribile guerra.

