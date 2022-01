light novel – DRAGON BALL SUPER: BROLY – di Masatoshi Kusakabe

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Dragon Ball Super Broly – (劇場版 ドラゴンボール超: ブロリー)

Titolo internazionale: Dragon Ball Super Broly

Autore: Masatoshi Kusakabe

Genere: light novel – azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2018

Paese: Giappone

Casa editrice: Shueisha

Tratto: trasposizione in romanzo dell’omonimo film cinematografico.

Titolo in Italia: Dragon Ball Super Broly

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa editrice: Star Comics

Prezzo di copertina: 15,00 €

TRAMA

Freezer sta reclutando guerrieri, per un potenziale attacco contro la Terra. Il suo obiettivo sono le sfere del drago, ma non esclude il fatto di voler sguinzagliare il nuovo acquisto… Broly vs Goku e Vegeta. Il più forte contro i più forti.

RECENSIONI