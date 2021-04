anime – KOIKIMO: Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui – di Naomi Nakayama

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui – Koikimo – (恋と呼ぶには気持ち悪い )

Titolo internazionale: It’s Too Sick to Call this Love – Koikimo

Genere: serie tv – commedia, sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Trasmissione: lunedì alle 22:00 (JST)

Tratto: manga di Mogusu.

Director: Naomi Nakayama

Series Composition: Yuuko Kakihara

Character design: Mariko Fujita

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: Nomad

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Koikimo

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Monokuro City” by Ace Collection

Ending

“Rinaria” by MaRuRi to Ryuga

Trailer



TRAMA

Un giorno di pioggia l’impiegato Ryo Amakusa viene aiutato da una studentessa delle superiori, Ichika Arima. Nonostante il bel impiegato sia un donnaiolo che passa da una storia all’altra, si innamora a prima vista, e in modo serio, della ragazza.

Ryo si fa avanti in modo piuttosto insistente, ma Ichika lo rifiuta subito in modo netto; ma lui non demorde e decide di conquistarla a tutti i costi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshiyuki Toyonaga – Ryo Amakusa

Yurie Kozakai – Ichika Arima

Junya Enoki – Kai Tamaru

Kana Hanazawa – Arie Matsushima

Rena H-egawa – Rio Amakusa

Ryohei Kimura – Masuda

RECENSIONI