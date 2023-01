manga – A LOTUS FLOWER IN THE MUD (Deichuu no Hasu) – di Tamekou

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Deichuu no Hasu – (泥中の蓮)

Titolo internazionale: A Lotus Flower in the Mud

Autore: Tamekou

Genere: drammatico, psicologico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: On Blue

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: A Lotus Flower in the Mud

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Ilaria Melvi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

I due fratelli Tachibana sono rimasti soli al mondo, e vivono in uno squallido appartamento.

Il minore, Akio, è uno studente serio e diligente, sta per andare all’università e tutti sono convinti che avrà successo nella vita.

Il maggiore Motoharu, invece, si prostituisce per mantenere entrambi e ha uno stile di vita poco sano: beve molto, si porta gli uomini a casa, non vuole trovare un lavoro vero; infatti è visto come un pessimo esempio.

Eppure Akio è segretamente ossessionato dal fratello, un sentimento delicato ma anche morboso e sporco: come un loto che fiorisce nel fango.

P.S. la storia parla di incesto, perciò non è adatta a tutti.

