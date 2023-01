manga – BURNING HELL: Il Regno di Dio – di In-Wan Youn, Kyung-Il Yang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Burning Hell: Kami no Kuni – (BURNING HELL 神の国)

Titolo internazionale: Burning Hell

Autori: In-Wan Youn, Kyung-Il Yang

Genere: azione, drammatico, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 1 (concluso)

(nota: anche se i due autori sono coreani, la prima pubblicazione del fumetto è giapponese)

Titolo in Italia: Burning Hell: il Regno di Dio

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico con due lunghi racconti.

Burning Hell

Nell’antico periodo Edo la Corea e il Giappone condividono l’uso dell’isola-prigione Kyokudo, situata a metà tra i due paesi, e usata per esiliare i criminali più sanguinari. Qua si conoscono due terribili killer: Ju – che ha ucciso mille persone e ne ha mangiato poi le carni – e Han – che ha massacrato degli innocenti solo per scuoiarli e farne della macabre opere d’arte. Un giorno salpa sull’isola una nave pirata, e i due decidono di salirne a bordo…

Il Regno di Dio

Dopo una lunga carestia il popolo di ribella, e stermina la famiglia del piccolo principe Yi-Mun, che scampa al massacro grazie a un brigante di nome Jae-Ha. Durante la loro fuga verso la capitale i due si imbattono in un terribile morbo, che spinge le persone a mangiare i loro simili…

