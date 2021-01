light novel – IMOUTO SAE IREBA II (A Sister’s All You Need) – di Yomi Hirasaka

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Imouto sae Ireba ii – (妹さえいればいい.)

Titolo internazionale: A Sister’s All You Need

Autore: Yomi Hirasaka

Illustrazioni: Kantoku

Genere: light novel – commedia, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2015

Paese: Giappone

Casa editrice: Shogakukan

Volumi: 14 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: pubblicato ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Yen On (Yen Press) con il titolo “A Sister’s All You Need”.

TRAMA

Itsuki Hashima è un giovane e promettente scrittore di light novel, ostacolato però dalla sua fissa di inserire le sue manie da sister-complex… Ma che vorrà mai dire?

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Imouto sae Ireba ii – serie tv

Manga

– Imouto sae Ireba ii

– Imouto sae Ireba ii Gaiden

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yomi Hirasaka presenti sul sito:

Hagani manga

