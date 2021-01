light novel – NEJIMAKI SEIREI SENKI: TENKYOU NO ALDERAMIN (Alderamin on the Sky) – di Bokuto Uno

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Nejimaki Seirei Senki – Tenkyou no Alderamin – (ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン)

Titolo internazionale: Alderamin on the Sky – The Wind-Up Spirit Chronicle: Alderamin on the Sky

Autore: Bokuto Uno

Illustrazioni: Sanbasō

Genere: light novel – avventura, fantasy, guerra

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2012

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 14 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese dal gruppo Skythewood.

TRAMA

L’Impero Katjvarna vs la Repubblica di Kioka. La guerra tra i due imperversa da tempo, ma l’arrivo del “grande comandante” – uno sbarbatello che ha soli 17 anni – riesce a fare il salto di qualità…

