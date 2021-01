light novel – YAHARI ORE NO SEISHUN RABUKOME WA MACHIGATTE IRU (Oregairu – My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected) – di Wataru Watari

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru – (やはり俺の青春ラブコメはまちがっている)

spesso chiamato “Oregairu”

Titolo internazionale: My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected – My Teen Romantic Comedy SNAFU

Autore: Wataru Watari

Illustrazioni: Ponkan 8

Genere: light novel – commedia, scolastico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2011

Paese: Giappone

Casa editrice: Shogakukan

Volumi: 14 (concluso) + 3 side story

In Italia: inedito

Reperibilità: pubblicato ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Yen On (Yen Press) con il titolo “My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected”.

TRAMA

Lo studente Hachiman Hikigaya è un vero asociale che ha bisogno di una spinta… una spinta verso il club di volontariato della sua scuola… e una spinta verso Yukino Yukinoshita!

