manga – LADY SNOWBLOOD (Shura Yukihime) – di Kazuo Koike, Kazuo Kamimura

SCHEDA

Titolo originale: Shura Yukihime – (修羅雪姫)

Titolo internazionale: Lady Snowblood – Princess Snowblood

Autori: storia di Kazuo Koike, disegni di Kazuo Kamimura

Genere: azione, drammatico, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (presenza di molta violenza e scene sessuali)

Anno di pubblicazione in Giappone: 1972

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Playboy

Volumi: 4 (concluso).

Nel corso degli anni il fumetto ha avuto varie ristampe, in vari formati e in un numero variabile di volumi

Titolo in Italia: Lady Snowblood

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 7,50 € al volume, disponibile anche il box con la serie completa a 22,50 €

Traduzione: Paolo La Marca

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Ambientato a fine ‘800 (Epoca Meiji) in Giappone, la protagonista Yuki (“neve”) è una bella e abile assassina, che con la sua katana (spada) porta a compimento qualsiasi omicidio a pagamento le venga commissionato.

La ragazza è stata concepita dalla madre con lo solo scopo di portare a termine la sua vendetta, e trovare i tre uomini e la donna che gli hanno distrutto la vita.

Allenata alle arti marziali fin da bambina, Yuki è giudicata fredda e insensibile; ma anche lei a volte prova dei sentimenti, che però non la distraggono dalla vendetta e dalla carneficina che deve compiere…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– L’opera (anche se più il primo film) è stata tra le maggiori fonti di ispirazione per “Kill Bill”, diretto da Quentin Tarantino nel 2003. Le analogie tra le due serie sono molte.

OPERE RELATIVE

Manga

– Lady Snowblood: la rinascita

Live Action

– Lady Snowblood – film

– Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance – film

– Princess Blade – film

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kazuo Kamimura presenti sul sito:

Storia di una geisha manga

RECENSIONI

