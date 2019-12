manga – HIGH SCHOOL BEAUTY QUEEN (Bijo Juku) – di Mayumi Yokoyama

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Bijo Juku – (美女塾)

Titolo internazionale: Beauty School

Autrice: Mayumi Yokoyama

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: High School Beauty Queen

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,30 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Eve Hanazono è una sedicenne alla moda (porta anche un cane in borsa come Paris Hilton!) ma un po’ superficiale che, su spinta dalla madre, si è iscritta al rigoroso liceo Adam perchè frequentato da ragazzi di buona famiglia, proprio con lo scopo di accalappiarsi un uomo ricco.

Peccato che alla fine riesca fare colpo solo su Gou, uno studente bello, ma ancora più squattrinato di lei! Inoltre il preside sembra avercela con le ragazze dell’istituto, e non vuole che ci siano storie d’amore tra gli studenti.

