manga – OUKE NO MONSHOU (The Royal Hieroglyph) – di Chieko Hosokawa

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Ouke no Monshou – (王家の紋章)

Traduzione letterale: Lo stemma della famiglia reale

Titolo internazionale: The Royal Hieroglyph – Daughter of the Nile – Crest of the Royal Family – Royal Emblem

Autrice: Chieko Hosokawa

Genere: avventura, sentimentale, storico, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1976 – tutt’ora in corso!

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 65 (in corso)

In Italia: inedito

Non tradotto ufficialmente in nessuna lingua al di fuori del giapponese, su internet è possibile trovare i primi volumi tradotti amatorialmente in inglese.

TRAMA

Carol Reed è una ragazza americana che ama l’Antico Egitto, tanto da convincere il ricco padre a finanziare uno scavo archeologico vicino al Cairo, dove si mette a lavorare lei stessa.

Durante gli scavi viene trovata un’antica tomba intatta. Ma quando Carol, la sua famiglia e alcuni lavoratori entrano nell’antica dimora, succede qualcosa di misterioso: per colpa di una maledizione, tutti vengono trasportati nell’Egitto antico di 3000 anni prima.

Divisa dalle altre persone e sola, Carol incontra però il faraone Menphis, con cui stringerà poi un forte legame grazie anche alla sua grande conoscenza degli usi e costumi egiziani. Ma scatenerà anche le gelosie di alcune persone a palazzo, tra cui la potente sorella del faraone, sacerdotessa di Iside.

IMMAGINI clicca per ingrandire

