manga – SUICIDE CLUB (Jisatsu Circle) – di Usamaru Furuya

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Jisatsu Circle – (自殺サークル)

Titolo internazionale: Suicide Club

Autore: Usamaru Furuya

Genere: drammatico, horror, mistero, psicologico, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Ohta Shuppan

Rivista: Manga Erotics F

Tratto: ispirato al film “Suicide Club (Jisatsu Circle)” di Sion Sono

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Suicide Club

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Goen

edizione a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Una mattina come tante, in una stazione, si gettano sotto al treno un gruppo di liceali, tenendosi per mano. L’unica sopravvissuta è Saya, una ragazza problematica con un triste passato. Che cosa c’è dietro a questo suicido di massa? (p.s. ci sono numerose differenze tra il movie e il fumetto).

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Usamaru Furuya presenti sul sito:

RECENSIONI