manga – PRINCESS LUCIA – di Kouji Seo

Titolo originale: Princess Lucia – (プリンセス・ルシア)

Titolo internazionale: Princess Lucia

Autore: Kouji Seo

Genere: commedia, ecchi, harem, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo parecchi riferimenti sessuali

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2015

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: Comic Blade

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Princess Lucia

Anno di pubblicazione in Italia: 2016 – 2021

Casa Editrice italiana: Goen

edizione a 7,50 €

Traduzione: L. Baldassarre

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

La bella principessa demoniaca Lucia arriva sulla Terra per cercare un umano “predestinato”, con il quale concepire un futuro Principe delle Tenebre potentissimo. Il prescelto è il timido studente Yuuta Koizumi, che non ha mai avuto una fidanzata. Ma due angeli, anche loro molto belle, faranno di tutto per impedire che ciò avvenga.

Altre opere di Kouji Seo presenti sul sito:

Suzuka manga

