manga – SOLOIST IN A CAGE (Ori no Naka no Soloist) – di Shiro Moriya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ori no Naka no Soloist – (檻ノ中のソリスト)

Titolo internazionale: Soloist of the Prison

Autore: Shiro Moriya

Genere: azione, drammatico, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – 2021

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump Plus

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Soloist in a Cage

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso) – disponibile anche in Box

Book Trailer



TRAMA

“La Città Prigione” è un grande centro abitato circondato da alte mura dove abitano solo criminali, molti dei quali hanno poi messo su famiglia. Ma le strade sono molto pericolose dato che non c’è nessun controllo, difatti la piccola Cloe non esce da casa sua da quando è nata, 7 anni prima. Vive in uno squallido appartamento assieme al fratellino neonato Rock, cercando di passare inosservata, dato che nella cittadina uccidono anche i bambini.

Vengono aiutati ogni tanto da un vicino di casa, che però non hanno mai visto, dato che lui si limita a lasciargli del cibo davanti la porta. L’uomo fa parte di una banda che ha un piano per evadere, anche se le mura sono presidiate da guardie e robot.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI