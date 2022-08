manga – MOMO – di Mayu Sakai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Momo – Shuumatsu Teien e Youkoso – (Momo – 終末庭園へようこそ)

Titolo internazionale: Momo – Welcome to the Worldend Garden

Autrice: Mayu Sakai

Genere: fantasy, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Momo

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 4,30 €

Traduzione:

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Yume Odagiri compie 16 anni convinta di essere una buona a nulla, e di avere una vita sfortunata. Quello stesso giorno salva però una bambina molto carina, Momo, dall’essere investita. Accompagnata a casa, la ragazza scopre che la bambina è in realtà è un demone, che vorrebbe distruggere il mondo!

Momo nomina Yume rappresentante della Terra: il suo compito sarà quello di trovare sette motivi perché il pianeta non deve essere distrutto, e ha solo 2 anni di tempo per farlo!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mayu Sakai presenti sul sito:

RECENSIONI