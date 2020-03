manga – DEATH NOTE: ONE-SHOT NEVER COMPLETE – di Takeshi Obata, Tsugumi Ohba

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Death Note Never Complete

Titolo internazionale: Death Note Never Complete

Autori: Takeshi Obata (disegni) e Tsugumi Ohba (sceneggiatura)

Genere: one-shot – giallo, mistero, soprannaturale, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Weekly Shonen Jump

Volumi: si tratta di racconto di 87 pagine (concluso) ambientato dopo il finale di “Death Note” e il precedente one-shot “Death Note: One Shot Special“.

In Italia: inedito

TRAMA

ATTENZIONE! AMBIENTATO DOPO IL FINALE DI “DEATH NOTE”, CONTIENE SPOILER SULLA STORIA PRINCIPALE!

Nel Maggio 2019 una incredibile notizia sconvolge il Giappone e il mondo intero: come annunciato da Kira alla Sakura Tv, attraverso un messaggio, chiunque può fare un offerta e ottenere il potere del Death Note!

Semplicemente utilizzando l’Hashtag “#KIRAnochikara” (#PowerofKIRA) e scrivendo un’offerta in dollari americani; facendo così un’asta che non vede solo civili, ma anche l’ingresso di nazioni come la Cina e gli stati Uniti, determinati a ottenere il quaderno e i suoi poteri.

Ovviamente, né Near né gli altri superstiti del caso Kira hanno intenzione di permettere che una cosa così pericolosa venga venduto….

Ma chi è il nuovo Kira? E quali sono le intenzioni dello shinigami Ryuk? E sopratutto chi si aggiudicherà il quaderno della morte?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La storia è stata pubblicata sul numero di Marzo della rivista Jump Square.

– La prima pagina della storia è un riferimento al precedente One shot del 2008 Death Note One-Shot Special ambientato nel 2013

– Alcuni dei manoscritti completati per questo capitolo sono stati rilasciati alla Never Complete Exhibition di Obata nel 2019. La mostra, che celebrava il 30 ° anniversario della carriera di Obata, si è tenuta a Tokyo dal 13 luglio al 12 agosto 2019,

– Nella storia il presidente degli Stati Uniti d’America ricorda esteticamente Donald Trump 45° Presidente degli USA in carica dal Gennaio 2017.

OPERE RELATIVE

Manga

– Death Note – opera capostipite – prequel

– Death Note: One Shot Special – prequel

Anime

– Death Note – serie tv

– Death Note: Rewrite – oav, special

– Death Note Rewrite 2 – oav, special

Light novel

– Death note. Another note. Il serial killer di Los Angeles – romanzo

– Death Note – Elle Change the world – romanzo

Live action (in ordine cronologico)

– Death Note – film live (2006)

– Death Note: The last name – film live (2006)

– Death Note: L Change the World – film live (2008)

– Deah Note (tv live-action) – telefilm live (2015)

– Death Note: New Generation – telefilm live (2016)

– Death Note: Light Up the New World – film live (2016)

– Death Note: il quaderno della morte – film live (remake americano, 2017)

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Death Note” presente sul sito:

Altre opere di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba presenti sul sito:

Bakuman manga

Platinum End manga

Altre opere di Takeshi Obata presenti sul sito:

Hikaru no Go manga

RECENSIONI