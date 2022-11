manga – RUST BLASTER – di Yana Toboso

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: RustBlaster – (ラストブラスター)

Titolo internazionale: Rust Blaster

Autrice: Yana Toboso

Genere: avventura, azione, drammatico, soprannaturale, scolastico, vampiri

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: GFantasy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Rust Blaster

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Simona Stanzani

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“Una notte con due lune, che si verifica ogni mille anni. E un suono, quello della fine del mondo…”

Sono passati mille anni da quando vampiri e umani hanno cominciato a convivere assieme. Per proteggere la coesistenza pacifica tra le due razze è stata creata l'”Unità speciale anti vampiro”, che deve controllare che le creature della notte non commettano crimini contro la popolazione.

Nell’Accademia del Millennio gli studenti, tutti figli di vampiri, studiano proprio per diventare mercenari al soldo dell’Unità. Aldred è figlio del preside, ma ha pochi poteri e non ha nulla di spaventoso, perciò si sente diverso dagli altri. A lui viene affidato Kei, un nuovo arrivato che è… umano!

