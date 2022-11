manga – NEEDLESS – di Kami Imai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Needless – (ニードレス)

Titolo internazionale: Needless

Autore: Kami Imai

Genere: azione, avventura, commedia, ecchi, fantascienza, super-poteri

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Needless

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 3,90 €

Traduzione: Emilio Martini

Volumi: 16 (concluso)

TRAMA

Anno 2130. A seguito della terza guerra mondiale in Giappone sono nate aeree contaminate chiamate “Black Spot”, recintate e vietate alle persone normali. In queste aree agiscono mutanti chiamati con l’appellativo di Needless, gli “Inutili”. Ci sono però anche delle persone che cacciano i needless, come se fossero trofei.

Cruz sta scappando da alcuni robot mandati dai cacciatori, quando viene salvato da uno strano prete muscoloso, chiamato Adam Blade. L’uomo fa parte di una organizzazione che vorrebbe portare l’ordine all’interno dei Black Spot.

