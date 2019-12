anime – BIRTHDAY WONDERLAND – di Keiichi Hara

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Birthday Wonderland – (バースデー・ワンダーランド )

Titolo internazionale: Birthday Wonderland – The Wonderland

Genere: film d’animazione – avventura, fantasy

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Durata: 115 minuti

Anno di uscita in Giappone: 26 Aprile 2019

Tratto: dal romanzo “Chikashitsu kara no Fushigi na Tabi” di Sachiko Kashiwaba

Director: Keiichi Hara

Script: Miho Maruo

Character design: Ilya Kuvshinov

Studios: Signal.MD

Titolo in Italia: Birthday Wonderland

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile (sia doppiato in italiano che in versione originale) sulla tv online (a pagamento) Amazon Prime Video.

Edizione italiana: prossimamente in uscita in Dvd e Bluray per la Dynit.

TRAMA

In una splendida casetta circondata dai fiori si sveglia Akane; una ragazzina che, nonostante il cielo splendente e fiori colorati ovunque, è angosciata da qualcosa, e per non andare a scuola inventa una bugia. La mamma lo capisce, ma la asseconda e la manda a prendersi il regalo di compleanno in un negozio/bazar tenuto da un’amica.

Dopo una lunga pedalata in bici, Akane arriva nel negozio di Chii, una antiquariato che vende di tutto: lampadari in stile liberty, cristalli, vasi colorati, bambole e ogni sorta di oggetti colorati e particolari.

Akane è scontrosa, meravigliata, incuriosita, e nello stesso tempo desiderosa di rifugiarsi di nuovo sotto le coperte.

A scuola si è trovata in mezzo ad un litigio con le amiche, e non è stata capace di fare nulla.

Ma ecco che da sotto un tappeto incontra qualcosa di magico…

RECENSIONI

