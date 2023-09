anime – IL CASTELLO INVISIBILE – di Keiichi Hara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kagami no Kojou – (かがみの孤城)

Titolo internazionale: Lonely Castle in the Mirror – The Solitary Castle in the Mirror

Genere: film d’animazione – drammatico, fantasy, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 120 minuti (2 ore)

Anno di uscita in Giappone: 23 Dicembre 2022

Tratto: dal romanzo “Il Castello Invisibile” di Mizuki Tsujimura.

Director: Keiichi Hara

Character design: Keigo Sasaki

Music: Harumi Fuuki

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Il Castello Invisibile

Anno di pubblicazione in Italia: Settembre 2023 (al cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: np

Edizione italiana: Anime Factory

Sigle:

Ending

“merry-go-round” by Yuuri

Trailer italiano



TRAMA

Kokoro ha solo 13 anni eppure, al contrario di molti suoi coetanei, non va scuola e passa il tempo chiusa in casa. Ma un giorno uno specchio la risucchia, e lei si risveglia in un misterioso e fantastico castello.

Una bambina con la maschera di lupo ha richiamato lei e altri sei ragazzini per partecipare ad un “gioco”: non potranno andarsene fino a quando non troveranno una chiave nascosta, capace di esaudire un desiderio a scelta.

Ma invece di essere avversari, tra i sette ragazzi pian piano si creano dei legami, dato che ognuno di loro ha una vita difficile alle spalle.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Ami Toma – Kokoro

Aoi Miyazaki – Kitajima

Mana Ashida – Okami

Minami Takayama – Masamune

Naho Yokomizo – Fuka

Rihito Itagaki – Subaru

Sakura Kiryū – Aki

Shingo Fujimori – Ita

Takumi Kitamura – Rion

Yuuki Kaji – Ureshino

