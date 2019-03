A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Junjou Romanchika – (純情ロマンチカ)

Traduzione letterale: Romantici Puri

Titolo internazionale: Junjou Romantica

Genere: serie tv – yaoi, sentimentale, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: Concluso – tre stagioni da 12 episodi ciascuna più due OAV: il primo realizzato nel 2012, che riprende la fine della seconda stagione, ed il secondo nel 2015, legato quindi alla terza stagione.

Anno di uscita in Giappone: 2008 (le prime due stagioni) e 2015 (la terza stagione) + 2012 (primo OVA) e 2015 (secondo OVA)

Tratto: dal manga yaoi “Junjou Romantica” di Shungiku Nakamura.

Director: Chiaki Kon

Series Composition: Michiko Yokote, Rika Nakase, Yoshiko Nakamura

Character design: Yoko Kikuchi

Music: Mouka

Studios: Studio Deen

In Italia: Il manga è edito da Goen dal 2017, mentre l’anime è rimasto inedito.

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Yaoi801 e Sarulandia.

Sigle:

Sigle iniziali:

Prima stagione: “Kimi = Hana (君=花)” by pigstar

Seconda stagione: “Shōdō (衝動)” by Pigstar

Terza stagione: “Innocent Graffiti” by Fo’xTails

Sigle finali:

Prima stagione: “Baby Romantica (ベイビーロマンチカ)” by SCRIPT

Seconda stagione: “Aioi (相生-アイオイ-)” by JUNED

Terza stagione: “Kawaranai Sora (変わらない空)” by Luck Life (ラックライフ)

TRAMA

La storia dell’anime segue le vicende di quattro coppie maschili che si alternano all’interno della storia, e hanno diversi nomi: Junjou Romantica, Junjou Egoist, Junjou Terrorist e Junjou Mistake.

La prima coppia è la coppia “Junjou Romantica” e protagonista dell’anime. Essa è formata da Takahashi Misaki, uno studente che aspira a entrare in un’ottima università, e Usami Akihiko, amico del fratello di Misaki e famosissimo romanziere. Dopo aver ricevuto un rifiuto indiretto dal fratello di Misaki, Usami si innamora di lui e farà di tutto pur di farlo innamorare a sua volta.

La seconda coppia è la coppia “Junjou Egoist” ed è formata da Kamijo Hiroki, amico d’infanzia di Usami Akihiko e innamorato di lui, e Kusama Nowaki, un ragazzo orfano e studente di medicina, che si innamora di Hiroki vedendolo piangere da solo su una panchina al parco.

NB: la storia di questa coppia è orientata temporalmente 6 anni prima della coppia “Junjou Romantica”

La terza coppia è la coppia “Junjou Terrorist”, che è formata da Miyagi Yo, uomo divorziato, e da Shinobu, il fratello minore dell’ex moglie di Miyagi. I due, per uno scherzo del destino, vanno a vivere insieme e Shinobu Takatsuki gli rivela di essere sempre stato innamorato di lui e che intende conquistarlo.

La quarta e ultima coppia è “Junjou Mistake”, la quale si trova nella terza stagione dell’anime, ed è la storia di come Hiroki e Usami si siano conosciuti quando erano piccoli, e di come Hiroki si sia innamorato dell’amico.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– La parola “Junjō” significa letteralmente “Cuore puro, ingenuità”, quindi il significato di “Junjō Romantica” è traducibile come “Ingenuamente Romantico”. Per “Junjō Egoist” la traduzione è quindi “Ingenuamente Egoista” e per “Junjō Terrorist” è “Ingenuamente Terrorista”.

– Shungiku Nakamura ha scritto anche una serie spin-off che riprende alcuni personaggi della serie, dal titolo Sekai-ichi Hatsukoi.

– Il manga è in corso di pubblicazione sulla rivista giapponese Asuka Ciel, mentre in Italia è edito dalla Goen che ha iniziato a pubblicarlo dal 15 marzo 2017 e conta una serie di Drama-CD, una serie light novel dal titolo “Junai Romantica” pubblicata sul magazine The Ruby e una serie anime di tre stagioni.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Misaki Takahashi: Takahiro Sakurai

Akihiko Usami: Hikaru Hanada

Hiroki Kamijo: Kentarou Itou

Nowaki Kusama: Nobutoshi Canna

You Miyagi: Kazuhiko Inoue

Shinobu Takatsuki: Daisuke Kishio

OPERE RELATIVE

Manga

– Junjou Romantica

– Sekaiichi Hatsukoi

– Junjou Mistake – side story

Anime

– Junjou Romantica – serie tv

– Junjou Romantica 2 – serie tv

– Junjou Romantica 3 – serie tv

– Sekaiichi Hatsukoi – serie tv

– Sekaiichi Hatsukoi 2 – serie tv

– Junjou Romantica Special – oav

– Junjou Romantica Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Oav – oav

– Sekaiichi Hatsukoi: Valentine-hen – oav

– Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai – film d’animazione

Ligh Novel

– Sekaiichi Hatsukoi – Yokozawa Takafumi no Baai

– Sekaiichi Hatsukoi – Yoshino Chiaki no Baai

RECENSIONI

