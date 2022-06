anime – RADIANT – di Daisei Fukuoka, Seiji Kishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Radiant – (ラディアン)

Titolo internazionale: Radiant

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 21 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 6 ottobre 2018 al 23 febbraio 2019

Rete tv giapponese: NHK

Trasmissione: sabato alle 17:35 (JST)

Tratto: dall’euromanga francese “Radiant” di Tony Valente

Director: Daisei Fukuoka, Seiji Kishi

Series Composition: Makoto Uezu

Script: Makoto Uezu

Character design: Nozomi Kawano

Music: Masato Kōda

Studios: Lerche

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Radiant

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Utopia” by 04 Limited Sazabys

Ending Theme:

“Radiant” by Polkadot Stingray

Trailer



TRAMA

Si dice che ‘ciò che non uccide fortifica’. In questo mondo, nella regione di Pompo Hills, esistono esseri chiamati maghi, i cosiddetti “infetti” riusciti a sopravvivere al contatto con un Nemesis. Seth, il protagonista, insieme ad altri maghi parte per un lungo viaggio, alla ricerca del “Radiant”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yumiri Hanamori – Seth

Aoi Yūki – Mélie

Ayane Sakura – Lieselotte

Hiroyuki Yoshino – Yaga

Kappei Yamaguchi – Master Lord Majesty

Katsuki Murase – Konrad de Maurbourg

Kenichi Ogata – Santori

Kenta Miyake – Tork

Koji Yusa – Dragunov

Makoto Koichi – Mister Bobley

Nao Tōyama – Miss Melba

Romi Park – Alma

Ryohei Kimura – Piodan

Saori Hayami – Ulmina Bagliore

Shintarou Oohata – Doc

Sho Hayami – Narration

Takehito Koyasu – Grim

Takuma Terashima – Von Tepes

Tetsu Inada – Boss

Yumi Uchiyama – Hameline

OPERE RELATIVE

Fumetto

– Radiant

Anime

– Radiant 2 – serie tv – sequel

