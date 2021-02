light novel – IS: INFINITE STRATOS – di Yumizuru Izuru

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: IS: Infinite Stratos – (インフィニット・ストラトス)

Titolo internazionale: IS: Infinite Stratos

Autore: Yumizuru Izuru

Illustrazioni: Choco e Okiura

Genere: light novel – azione, fantascienza, harem, mecha, sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2009 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Overlap

Volumi: 12 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: pubblicato ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice J-Novel Club.

TRAMA

Accademia IS, scuola per le piloti in grado di guidare gli Infinite Stratos. Le ragazze selezionate provengono da ogni parte del mondo, ma per la prima volta un ragazzo si dimostra in grado di pilotarne una: Ichika Orimura.

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– IS: Infinite Stratos – serie tv

– IS: Infinite Stratos 2 – serie tv

– IS: Infinite Stratos Encore: Koi ni Kogareru Rokujūsō – oav

– IS: Infinite Stratos 2: Long Vacation EditioN – oav

– IS: Infinite Stratos 2: World Purge – oav

Manga

– IS: Infinite Stratos

LINK inerenti alla serie

Materiale su “IS: Infinite Stratos” presente sul sito:

RECENSIONI