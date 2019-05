manga – ASHI-GIRL – di Kozueko Morimoto

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ashi-Girl – (アシガール)

Significato: gioco di parole tra “ashigaru”, i fanti dell’epoca Sengoku (considerati guerrieri di scarso prestigio); e la parola “girl” (“ragazza”)

Titolo internazionale: Ashi-Girl

Autrice: Kozueko Morimoto

Genere: josei – commedia, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Cocohana

Volumi: 12 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Shingeki no Shoujo.

TRAMA

Yui Hayakawa è una sedicenne che non ha voglia di fare nulla, sempre in preda alla noia, non le interessa nemmeno l’amore, e la sua unica qualità è la velocità nella corsa. Al suo contrario, il fratello Takeru è una schiappa nello sport, ma è bravissimo a scuola ed è un vero genio, tanto da aver costruito a casa una sorta di laboratorio dove fa esperimenti scientifici.

Una sera Yui va a chiamare Takeru per la cena, e lui gli mostra la sua ultima creazione… una macchina del tempo! La ragazza non crede sia vero, ma per sbaglio l’accende e viene risucchiata nel passato… nell’epoca Sengoku (tardo medioevo).

Scambiata per un maschio e per un membro della fanteria (gli ashigaru), Yui fa del suo meglio per sopravvivere al passato (anche con esiti comici!) e trovare un modo per tornare a casa; e nel frattempo si innamora anche per la prima volta in vita sua…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Ashi-Girl – telefilm (drama)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kozueko Morimoto presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.