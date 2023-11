manga – RUN WITH THE WIND – di Sorata Unno

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru – (風が強く吹いている)

Titolo internazionale: Run with the Wind

Autore: Sorata Unno

Genere: drammatico, sportivo

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2009

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Gekkan Young Jump

Tratto: romanzo dallo stesso titolo, di Shion Miura

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Run with the Wind

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,00 € – disponibili o i volumetti singoli, o un cofanetto con l’intera serie a 42,00 € – disponibile anche in versione digitale a 3,99€

Traduzione: Alice Massa

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Correre. Veloci come il vento. Questo il grande sogno di Haiji, che ha come l’obiettivo vincere la difficile Maratona Hakone Ekiden, una delle più importanti corse universitarie del Giappone; ma per farlo ha bisogno di formare una squadra di dieci persone.

Uno degli atleti che vorrebbe con sé è Kakeru, che alle superiori era una promessa dell’atletica, ma che ora non vuole più correre a causa di un grosso problema.

OPERE RELATIVE

Romanzo

– Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru

Anime

– Run with the Wind – serie tv

