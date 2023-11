manga – COLORLESS – di Kent

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Colorless – (カラーレス)

Titolo internazionale: Colorless

Autore: Kent

Genere: avventura, azione, mistero, fantascienza, post-apocalittico, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – 2022

Casa Editrice giapponese: Leed

Rivista: Comic Border

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Colorless

Anno di pubblicazione in Italia: previsto per gennaio 2024 (annunciato)

Casa Editrice italiana: Musubi Edizioni

Traduzione: (annunciato)

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Un’enorme eruzione solare ha fatto perdere alla Terra tutti i suoi colori, inoltre gli esseri umani hanno iniziato a soffrire di una misteriosa malattia che li ha fatti deformare, e stanno diminuendo di numero. In questo mondo bianco e nero, i frammenti dei pochi colori rimasti producono un grande potere, che interessa il potente Culto.

Avidia è invece un lupo solitario che, armato di una potente pistola, cerca i colori per sé stesso. La sua vita cambia quando incontra Chie, una ragazza non malata, che ha un importante legame con il vecchio mondo…

Curiosità: le tavole del manga sono in bianco e nero con dei piccoli sprazzi di colore, che aumentano con il passare dei volumi, e che hanno una grande importanza nella trama.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI