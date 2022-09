anime – DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – di Tetsuro Kodama

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball Super: Super Hero – (ドラゴンボール超:スーパーヒーロー)

Titolo internazionale: Dragon Ball Super: Super Hero

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 11 Giugno 2022

Durata: 1 hr. 39 min.

Tratto: storia originale, ma ispirata alla saga Super (terzo film). 21° movie del franchise di Dragon Ball.

Director: Tetsuro Kodama

Script: Akira Toriyama, Naotoshi Shida

Character design: Akira Toriyama

Music: Naoki Satō

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Dragon Ball Super: Super Hero

Anno di pubblicazione in Italia: 29 Settembre 2022 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (in futuro)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia e Sony Pictures Entertainment Italia

Trailer



TRAMA

Sequel del film “Dragon Ball Super: Broly”.

L’esercito del Fiocco Rosso è tornato. A riformarlo sono stati il figlio del generale Red, Magenta (sconfitto anni prima da Goku) e il dottor Hedo, uno scienziato pazzo ossessionato dai supereroi. Assieme danno vita a due nuovi cyborg: Gamma 1 e Gamma 2.

Piccolo e Gohan partono per indagare, e per sconfiggere la minaccia una volta per tutte.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Davide Garbolino: Gohan

Luca Ghignone: Piccolo

Claudio Moneta: Goku

Patrizio Prata: Goten

Gianluca Iacono: Vegeta

Mario Bombardieri: Broly

Chiara Fabiano: Pan

Cinzia Massironi: Videl

Francesco Venditti: Gamma 1

Gianluca Izzo: Gamma 2

Luigi Scribani: Crilin

Debora Magnaghi: Numero 18

Emanuela Pacotto: Bulma

Simone D’Andrea: Trunks

Lorenzo Scattorin: Beerus

Alessandro Zurla: Whis

Massimo Corizza: Karin

Mirko Cannella: Dende

Katia Sorrentino: Cheelai

Antonio Palumbo: Lemo

Neri Marcorè: Shenron

Alberto Franco: Dr. Hedo

Pierluigi Astore: Magenta

Alberto Bognanni: Carmine

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! spinoff

– Dragon Ball: Episode of Bardock spinoff

Manga – mini serie “Super Dragon Ball Heroes” – spinoff

1- Super Dragon Ball Heroes: Missione Nell’Oscuro Mondo Demoniaco

2- Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!

3- Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!!

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

1- La leggenda delle sette sfere

2- La bella addormentata nel castello dei misteri

3- Il torneo di Miifan

4- La vendetta divina

5- Il più forte del mondo

6- La grande battaglia per il destino del mondo

7- La sfida dei guerrieri invincibili

8- Il destino dei Saiyan

9- L’invasione di Neo Namek

10- I tre Super Saiyan

11- Il Super Saiyan della leggenda

12- La minaccia del demone malvagio

13- Sfida alla leggenda

14- L’irriducibile bio-combattente

15- Il diabolico guerriero degli inferi

16- L’eroe del pianeta Conuts

17- Il cammino dell’eroe

18- La Battaglia degli Dei

19- La resurrezione di F

20- Dragon Ball Super: Broly

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!

– Super Dragon Ball Heroes

Light Novel

– Dragon Ball Super Broly

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Z Dokkan Battle

– Dragon Ball Xenoverse

– Dragon Ball Xenoverse 2

