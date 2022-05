anime – LA FORTUNA DI NIKUKO (Gyokou no Nikuko-chan) – di Ayumu Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gyokou no Nikuko-chan – (漁港の肉子ちゃん)

Titolo internazionale: Fortune Favors Lady Nikuko

Genere: film d’animazione – drammatico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora 36 minuti

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2021

Tratto: Romanzo di Kanako Nishi

Director: Ayumu Watanabe

Script: Satomi Ooshima

Character design: Kenichi Konishi

Music: Takatsugu Muramatsu

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: La fortuna di Nikuko

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2022 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Dynit, Nexo Digital

Sigle:

Opening

“Image no Uta” by Kurumi Inagaki

Ending

“Taketen” by GReeeeN

TRAMA

Su una barca vivono Kikuko di 11 anni, e la madre Nikuko. Quest’ultima è una donna piena di vita e allegra, ma anche impetuosa e in forte sovrappeso; tanto che la figlia le vuole bene ma a volte si sente in imbarazzo per colpa sua.

Le due abitano in un minuscolo paesino portuale dove Nikuko gestisce un ristorante, mentre Kikuko frequenta la scuola locale. Ma sulle due alleggia un piccolo segreto.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Cocomi – Kikuko

Shinobu Otake – Nikuko

Hiro Shimono – Gecko

Ikuji Nakamura – Sassan

Izumi Ishii – Maria

Matsuko Deluxe – Darcia

Natsuki Hanae – Ninomiya

Riho Yoshioka – Miu

