SCHEDA

Titolo originale: Ninpu Kamui Gaiden – (忍風カムイ外伝)

Titolo internazionale: Kamui the Ninja: Stories Other Than the Legend – Kamui the Ninja

Genere: serie tv – arti marziali, avventura, azione, drammatico, storico, ninja

Rating: adatto ad un pubblico adulto (presenza di violenza)

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1969

Tratto: dal Manga “Kamui Gaiden” di Sampei Shirato. L’anime prende in esame sono una piccola parte del fumetto.

Director: Yonehiko Watanabe

Script: Junji Tashiro

Character design: Shūichi Seki

Music: Ryōichi Mizutani

Studios: Tele-Cartoon Japan

Titolo in Italia: L’invincibile Ninja Kamui

Anno di pubblicazione in Italia: 1982 (prima messa in onda)

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no; ma la serie conta qualche errore di adattamento

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video nel 2009

Sigle:

opening

“Shinobi no Theme (Instrumental)” by Tatsuya Jo

ending

“Shinobi no Theme” by Hiroshi Mizuhara

sigla italiana

“L’invincibile Ninja Kamui” di I Condors

TRAMA

Kamui è un giovane ninja, ai tempi del governo dello shōgun Tokugawa Ietsuna (1651 – 1680), che decide di lasciare il suo clan Iga, per non dover essere più costretto ad uccidere.

Ma la punizione per i disertori è solo una: la morte. Così il suo ex capo Tennin gli manda alle calcagna degli abili assassini, perchè lo facciano fuori.

Inizia così il viaggio del ninja solitario Kamui, che nel suo peregrinare per sfuggire ai suoi ex colleghi, non potrà fidarsi di nessuno…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Kamui – Oreste Baldini

Tennin di Taba – Vittorio Di Prima

Ryuta – Fabrizio Manfredi

Dodo di Tsujikaze – Oliviero Dinelli

Sone di Nahari – Giovanni Petrucci

Hayame di Hamakuse – Gastone Pescucci

Nenè – Laura Boccanera

Mashira – Diego Reggente

Hamakuse di Nahari – Aldo Barberito

Tsukikage – Riccardo Garrone

Shiro Musasabi – Massimo Corizza

Sanae Musasabi -Rita Baldini

Isuzu – Diego Reggente

Voce narrante – Elio Zamuto

OPERE RELATIVE

Manga

– Kamui Gaiden

– Kamui Den

– Kamui-Den Dai-2-bu

Anime

– Ninpuu Kamui Gaiden: Tsukihigai no Maki – film d’animazione

Live action

– Kamui Gaiden – film

RECENSIONI

