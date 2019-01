A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Bosco Daibouken – (ボスコアドベンチャー)

Titolo internazionale: Bosco Adventure – Blue Princess

Genere: serie tv – fiaba, kodomo, avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: liberamente ispirato alla serie di libri “Storie del Bosco” scritti da Tony Wolf; pseudonimo di Antonio Lupatelli (Busseto, 1930 – Cremona, 18 maggio 2018)

Director: Taku Sugiyama

Script: Nobuyuki Fujimoto (17 episodes) Sōji Yoshikawa (9 episodes

Character design: Shūichi Seki

Music: Toshiyuki Watanabe

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Principessa dai capelli blu

Anno di pubblicazione in Italia: 1988 su Italia Uno (prima trasmissione)

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva:

Edizione italiana: Medusa Film (VHS), mai uscito in Dvd

Censura: no. Ma nell’edizione italiana televisiva sono stati trasmessi solamente 21 dei 26 episodi originali. Dei restanti 5 episodi, 3 non sono mai stati doppiati, mentre il 5 e 15 hanno una loro traduzione che si può ritrovare nelle VHS della serie, anche se quest’ultimo presenta un doppiaggio parziale dove vengono saltati i primi minuti.

Sigle:

opening giapponese

“Tokimeki wa Forever” by Noriko Hidaka

ending giapponese

“Hareta Hi ni mo Ai o Kudasai” by Noriko Hidaka

sigla italiana

“Principessa dai capelli blu” di Cristina D’Avena

TRAMA

In un mondo fantasy la principessa Lucilla, con i capelli blu e le orecchie a punta, vuole tornare nel suo regno Fountainland per salvarlo dall’oscurità; ma una banda di terribili pirati, capitanati dal cattivo Mantonero, glielo vuole impedire.

Mentre cerca di fuggire dai malviventi, incappa nella nave volante “Bosco” [in italiano anche in originale] e nel suo variopinto equipaggio: il prode ranocchio Cra cra, la lontra carpentiere Posapiano e la geniale tartaruga Tuttie.

Da quel momento Lucilla diventerà a tutti gli effetti un membro dell’aeronave, e assieme con i suoi nuovi amici vivrà numerose avventure, sulla strada per tornare a casa.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Enrico Carabelli

Traduzione: Tiziana Tosolini

Doppiaggio italiano

Lucilla – Voce: Adriana Libretti

Cra Cra – Voce: Aldo Stella

Tuttie – Voce: Riccardo Peroni

Posapiano – Voce: Enrico Carabelli

Damìa – Voce: Marcella Silvestri

Mantonero – Voce: Luigi Scoccimiglio

Scorpion – Voce: Stefano Albertini

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Principessa dai capelli blu” presente sul sito:

Altre opere di Taku Sugiyama presenti sul sito:

Alice nel paese delle meraviglie serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.