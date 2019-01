A cura di Han

Titolo originale: Gaiking Legend of Daikuu-Maryuu – (ガイキング Legend of Daiku-Maryu)

Titolo internazionale: Great Sky Demon Dragon Gaiking

Genere: serie tv – azione, mecha, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Novembre 2005 a Settembre 2006

Tratto: libero remake della serie del 1976 “Gaiking” con cui condivide soltanto parte del mecha del robot e il nome di qualche personaggio, con poche altre citazioni.

Director: Masahiro Hosoda

Series Composition: Riku Sanjo

Character design: Kenji Yamazaki

Music: Osamu Tezuka

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Gaiking Legend of Daikuu-Maryuu

Trasmissione in tv: sul 2009 su Hiro, nel 2011 su Italia 2 e (parzialmente) a gennaio 2012 su Italia 1

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non edito in Dvd da noi

Sigle:

opening

“GAIKING” by Psychic Lover

ending

1 “Boku ni dekiru koto” by Hideaki Tokunaga (esp 1-26)

2 “oh! my god” by Psychic Lover (eps 27-38)

3 “GAIKING” by Psychic Lover (ep 39)

sigla italiana

“Gaiking – Legend of Daiku-Maryu” di Silvio Pozzoli

TRAMA

Daiya Tsuwabuki, mentre è su una barca con il padre, vede una misteriosa fiamma nera nel cielo, che preannuncia l’arrivo di terribili invasori sul pianeta. I mostri robot travolgono ogni cosa sul loro cammino e, giunti sulla terraferma, mettono tutto a ferro e a fuoco. Il bambino assiste impotente alla scomparsa del padre, ma viene salvato da una gigantesca astronave dalle sembianze di drago, che ferma la furia devastatrice dei nemici, scomparendo poco dopo.

Passano cinque anni, e Daiya è ora uno studente delle scuole medie che vive con la madre, e non ha perso la passione per il mare. Ma non ha dimenticato quello che è successo allora, e ancora cerca la misteriosa astronave a forma di drago.

Finché un giorno, nel cielo riappare la fiamma nera con dei mostri, e fa di nuovo la comparsa anche l’enorme Drago Spaziale. Dopo aver affrontato un mostro da solo, Daiya viene convinto ad unirsi a l’equipaggio dell’astronave, e diventa il pilota del Gaiking, l’invincibile robot in grado di fronteggiare l’esercito nemico.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Daiya Tsuwabuki – Mayumi Tanaka – Alessio De Filippis

Lulu Arjes – Tomoko Kawakami – Elisabetta Spinelli

Puria Richardson – Reiko Kiuchi – Donatella Fanfani

Shizuka Fujiyama – Satsuki Yukino – Renata Bertolas

Dick Allkind – Tatsuhisa Suzuki – Maurizio Merluzzo

Daimon – Ryūzaburō Ōtomo – Antonio Paiola

Capitano Garis Tōru Ōkawa – Marco Balzarotti

Vicecom. Rosa – Tomoe Hanba – Marcella Silvestri

Proist – Haruna Ikezawa – Jolanda Granato

Noza – Daisuke Kishio – Simone D’Andrea

Saspazi – Hideyuki Tanaka – Diego Sabre

OPERE RELATIVE

Anime

– Gaiking – serie tv

