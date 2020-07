light novel – VAMPIRE KNIGHT: IL PECCATO DEL GHIACCIO BLU – di Ayuna Fujisaki

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Vampire Khight: Aisu Burū no Tsumi – (ヴァンパイア騎士 憂氷の罪)

Autrice: Ayuna Fujisaki, illustrazioni di Matsuri Hino

Genere: romanzo, light novel – drammatico, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2008

Paese: Giappone

Casa editrice: Hakusensha

Tratto: dal manga “Vampire Khight” di Matsuri Hino

Titolo in Italia: Vampire Knight – Il peccato del ghiaccio blu

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa editrice: Planet Manga

Pagine 160, Formato 13,7X20

Prezzo di copertina: 9,90 €

TRAMA

Il libro è formato da due storie, una principale che occupa gran parte del volume, appunto “il peccato del ghiaccio blu”, e l’altra più corta che si chiama “il tempo fugace di un’istante”. Entrambe sono prequel della serie manga.

Il primo racconto vede Yuuki e Zero che sono ancora alle medie. Alla Cross Academy arriva Fuuka, una ragazza che ha una cotta per Kaname, senza però sapere che il suo amato è in realtà è un pericoloso vampiro. Il giorno di San Valentino decide di intrufolarsi di nascosto nel dormitorio della Night Class, ma lì finisce per conoscere Aido.

Il secondo racconto vede come protagonista Zero, durante il suo allenamento per diventare cacciatore di vampiri in montagna, insieme a Kaito ed Ichiru.

OPERE RELATIVE

Manga

– Vampire Knight – opera capostipite

Anime

– Vampire Knight – serie tv

– Vampire Knight Guilty – serie tv

Light Novel

– Vampire Knight – La trappola del ghiaccio nero

