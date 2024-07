light novel – 86 EIGHTY SIX – di Asato Asato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: 86 – (86―エイティシックス―)

Titolo internazionale: 86 – Eighty Six

Autore: Asato Asato

Genere: light novel – drammatico, azione, guerra, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: 86 – Eighty Six

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa editrice: Dokusho Edizioni

edizione con sovracopertina a 13,00 €

Pagine: 376

Traduzione: Chiara Leone

Prezzo di copertina: 1 (in corso)

TRAMA

Chiamati “Juggernaut”, sono i droni da combattimento senza pilota sviluppati dalla Repubblica di San Magnolia, in risposta agli attacchi dei droni autonomi senza pilota del vicino Impero di Giad, la “Legione”. Ma sono senza equipaggio solo di nome.

In realtà, sono pilotati dagli Ottantasei, quelli considerati meno che umani e trattati come semplici strumenti. Determinato a raggiungere i suoi scopi misteriosi, Shin, il capitano dello Spearhead Squadron, che comprende Ottantasei, continua a combattere una guerra senza speranza su un campo di battaglia dove lo attende solo la morte.

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light Novel

– 86: Eighty Six Alter – spinoff

Anime

– 86 Eighty Six – serie tv

– 86 Eighty Six 2 – serie tv

Manga

– 86 Eighty Six

– 86 Operation High School – spinoff

– 86 Run Through the Battlefront – spinoff

– 86 Fragmental Neoteny – spinoff

RECENSIONI