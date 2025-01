anime – 86 EIGHTY SIX PART 2 – di Toshimasa Ishii

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: 86 EIGHTY-SIX 2 – (86―エイティシックス―)

Titolo internazionale: 86 Eighty-Six Part 2

Genere: serie tv – drammatico, azione, guerra, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2021

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dalla serie di Light Novel (romanzi) “86 Eighty Six“.

Director: Toshimasa Ishii

Series Composition: Toshiya Ono

Script: Toshiya Ono

Character design: Tetsuya Kawakami

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: 86 EIGHTY-SIX

In Italia: sottotitolata in italiano su Crunchyroll (le due stagione sono messe assieme come unica serie da 23 episodi)

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Kyokaisen” by amazrashi

Ending:

“Alchemilla” by Regal Lily

Trailer



TRAMA

Una nazione, la Repubblica di San Magnolia, è in guerra con l’Impero di Giad. La Repubblica afferma di combattere con droni autonomi, ma in realtà utilizza persone del distretto 86, privati dei loro diritti, per pilotare queste macchine.

Continuano le vicende di Shinn, il leader di uno squadrone di piloti del distretto 86, e Lena, una giovane ufficiale che li guida a distanza.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ikumi Hasegawa – Lena Melize

Shōya Chiba – Shinei Nōzen

Daiki Yamashita – Haruto Keats

Haruka Shiraishi – Kaie Tanya

Haruki Ishiya – Daiya Irma

Katsumi Fukuhara – Toma Sobi

M-amu Ono – Chise Osen

Mayuko Kazama – Maina Atomika

Natsumi Fujiwara – Theoto Rikka

Riho Sugiyama – Henrietta Penrose

Saori Hayami – Anju Emma

Satoshi Mikami – Jerome Carlstahl

Sayumi Suzushiro – Kurena Kukumila

Seiichirō Yam-hita – Raiden Shuga

Shinei Ueki – Rui Kino

Shizuka Ishigami – Rekka Rin

Taishi Murata – Kujo Niko

OPERE RELATIVE

Light Novel

– 86 Eighty Six – opera capostipite

– 86: Eighty Six Alter – spinoff

Anime

– 86 Eighty Six – serie tv – prequel

Manga

– 86 Eighty Six

– 86 Operation High School – spinoff

– 86 Run Through the Battlefront – spinoff

– 86 Fragmental Neoteny – spinoff

